بالفيديو.. شجاعة معلمين تنقذ عائلة من حريق في عرعر

نايف السالم(صدى):

انقذت شجاعة معلمين في عرعر اليوم الثلاثاء، عائلة من حريق هائل بسب شاحن جوال في منزل امام مدرسة.

وقال أحد المعلمين خلال مشاركته في برنامج ” الراصد ” : إنهم كانوا يتواجدون في ساحة المدرسة ورأوا الدخان يتصاعد من منزل أمام المدرسة واتصلنا بالدفاع المدني ثم اتجهنا إلى المنزل المحترق وككسرنا العداد واغلقت الكهرباء.

وأضاف: وحاولنا نكسر باب البيت وسمعنا صوت صراخ وابعدناهم عن الحريق واخرجناهم إلى الحوش وحاول إطفاء الحريق بطفاية السيارة.

وتابع: اختنقت من الدخان وعند وصول الدفاع المدني اعطوني اكسجين وجلست في المستشفى لمدة 6 ساعات، وذا واجب ديني وانساني ووطني.