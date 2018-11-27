بالفيديو.. شجاعة معلمين تنقذ عائلة من حريق في عرعر
انقذت شجاعة معلمين في عرعر اليوم الثلاثاء، عائلة من حريق هائل بسب شاحن جوال في منزل امام مدرسة.
وقال أحد المعلمين خلال مشاركته في برنامج ” الراصد ” : إنهم كانوا يتواجدون في ساحة المدرسة ورأوا الدخان يتصاعد من منزل أمام المدرسة واتصلنا بالدفاع المدني ثم اتجهنا إلى المنزل المحترق وككسرنا العداد واغلقت الكهرباء.
وأضاف: وحاولنا نكسر باب البيت وسمعنا صوت صراخ وابعدناهم عن الحريق واخرجناهم إلى الحوش وحاول إطفاء الحريق بطفاية السيارة.
وتابع: اختنقت من الدخان وعند وصول الدفاع المدني اعطوني اكسجين وجلست في المستشفى لمدة 6 ساعات، وذا واجب ديني وانساني ووطني.
فيديو | #شجاعة_معلمين تنقذ عائلة من حريق #الراصد @moe_gov_sa @SaudiDCD pic.twitter.com/iD7Nxdz9bp
— الراصد (@alraasd) November 27, 2018
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