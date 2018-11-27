السفير العلي يرحب بزيارة سمو ولي العهد إلى تونس

تونس(صدى):

رحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية تونس، مؤكدًا أن هذه الزيارة الميمونة تأتي ترسيخًا لعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية .

وعد السفير العلي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القيادات العليا دليلًا على متانة العلاقات السعودية التونسية، مشيدًا بالعلاقات الراسخة والمتينة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية المبنية على قواعد صلبة من التلاحم والتعاضد والرؤى المشتركة التي تربط القيادتين الكريمتين والشعبين الشقيقين ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا .

وبين أن الزيارة تأتي استكمالًا لمسيرة الأخوة والمحبة والوفاء التاريخية بين البلدين، وتعكس عمق وإستراتيجية العلاقات بينهما، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة التي سيكون لها أثرها الكبير في تعزيز التقارب القائم، ورفع مستوى التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون بين الجهات الفاعلة من قطاع الأعمال في البلدين، خاصة في ظل الفرص والمجالات الكبيرة والواعدة التي توفرها رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشراكة .