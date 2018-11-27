” التعليم ” تشدد على تغطية التطعيمات الأساسية لطلاب الأول الابتدائي

علي القحطاني (صدى):

شددت وزارة التعليم على أهمية ضمان تغطية جميع طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، المستهدفين بالتطعيمات الأساسية.

وأكدت وزارة التعليم على أهمية إعطاء جميع طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي التطعيمات الأساسية، مكلفة المرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس على حصر عدد الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، وتزويد المركز الصحي الذي تدخل المدرسة في نطاقه، وكذلك أرقام التواصل مع أولياء أمورهم.

كما طالبتهم أيضًا بالتنسيق مع ” برنامج نور ” ؛ لتوجيه رسائل لأولياء أمور الصف الأول الابتدائي عن حملة التطعيم في المراكز الصحية، بالإضافة إلى تزويد إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالبيانات الخاصة بالطلاب الذين تم تطعيمهم، مع تحديث هذه البيانات أسبوعيًا.