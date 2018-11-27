بالفيديو.. عبد العزيز الحامد: بعض المراكز شغل التمريض لديها هم خادمات هاربات

علي القحطاني(صدى):

كشف المدير التنفيذي في مجمع طب أسنان عبد العزيز الحامد، اليوم الثلاثاء، أن التمريض في بعض المراكز به خادمات هاربات.

وقال الحامد خلال مشاركته في برنامج ” تم ” حلقة اليوم : عض المراكز شغل التمريض لديها هم خادمات هاربات، وهذه معلومة مؤكدة واطلعت عليها.

وأضاف الحامد قائلًا : بعض المراكز المالكين يعتبرونها تجارة، والمعامل رديئة وقد تكون غير مرخصة.

عبالعزيز الحامد: بعض المراكز شغل التمريض لديها هم خادمات هاربات. #طب_الأسنان_في_تم pic.twitter.com/vc6arwWVzP — برنامج #تم (@TammTalkShow) November 27, 2018