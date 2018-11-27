بالفيديو.. عبد العزيز الحامد: بعض المراكز شغل التمريض لديها هم خادمات هاربات
كشف المدير التنفيذي في مجمع طب أسنان عبد العزيز الحامد، اليوم الثلاثاء، أن التمريض في بعض المراكز به خادمات هاربات.
وقال الحامد خلال مشاركته في برنامج ” تم ” حلقة اليوم : عض المراكز شغل التمريض لديها هم خادمات هاربات، وهذه معلومة مؤكدة واطلعت عليها.
وأضاف الحامد قائلًا : بعض المراكز المالكين يعتبرونها تجارة، والمعامل رديئة وقد تكون غير مرخصة.
عبالعزيز الحامد: بعض المراكز شغل التمريض لديها هم خادمات هاربات. #طب_الأسنان_في_تم pic.twitter.com/vc6arwWVzP
— برنامج #تم (@TammTalkShow) November 27, 2018
عبدالعزيز الحامد: بعض المراكز المالكين يعتبرونها تجارة، والمعامل رديئة وقد تكون غير مرخصة. #طب_الأسنان_في_تم pic.twitter.com/7rDxaTCG9g
— برنامج #تم (@TammTalkShow) November 27, 2018
اترك تعليقاً