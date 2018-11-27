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  3. بالفيديو.. عبد العزيز الحامد: بعض المراكز شغل التمريض لديها هم خادمات هاربات

بالفيديو.. عبد العزيز الحامد: بعض المراكز شغل التمريض لديها هم خادمات هاربات

بالفيديو.. عبد العزيز الحامد: بعض المراكز شغل التمريض لديها هم خادمات هاربات
علي القحطاني(صدى):

كشف المدير التنفيذي في مجمع طب أسنان عبد العزيز الحامد، اليوم الثلاثاء، أن التمريض في بعض المراكز به خادمات هاربات.

وقال الحامد خلال مشاركته في برنامج ” تم ” حلقة اليوم : عض المراكز شغل التمريض لديها هم خادمات هاربات، وهذه معلومة مؤكدة واطلعت عليها.

وأضاف الحامد قائلًا : بعض المراكز المالكين يعتبرونها تجارة، والمعامل رديئة وقد تكون غير مرخصة.


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