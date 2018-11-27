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بالصور.. رجل يهدد امرأة بثعابينه ليغتصبها فيلقى حتفه بلدغة أحدهم

بالصور.. رجل يهدد امرأة بثعابينه ليغتصبها فيلقى حتفه بلدغة أحدهم
بكين(صدى):

حاول رجل صيني تهديد امرأة بثعابينه الثلاثة، حتى تخضع له ويتمكن من اغتصابها، ولكن القدر كان أقوى منه؛ فلدغه أحدهم، وتوفى في الحال.
وتفصيلُا، تم العثور على الرجل ميتًا داخل غرفته، في فندق بالصين، بعدما أبلغت سيدة الشرطة عنه، تتهمه باغتصابها وتهديدها بالثعابين.
وأثبتت التحريات أن الرجل اغتصب الضحية في غرفة الفندق، وهددها بالأفاعي إن لم تستجب لرغباته، وبعدها تمكنت السيدة من الهرب، وأبلغت الشرطة التي وصلت إلى مكان الواقعة فوجدت الرجل ميتا بلدغة من أحد ثعابينه.


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