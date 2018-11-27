مجموعة المجدوعي القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت مجموعة المجدوعي القابضة أن العمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية، مبينة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات مستشار تقني، و استشاري خدمات، ومستشار تقني- إدارة النقل والجودة، ومستشار وظيفي للموارد البشرية، ومستشار وظيفي مالي، ومدير مشروع، ومطور تطبيقات، وطاهي معجنات.

وأكدت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي هنا .