مستشفى أحد تكشف ملابسات حالة الطفلة التي ترقد بها منذ 4 أشهر

نايف السالم(صدى):

أصدرت إدارة مستشفى أحد بالمدينة المنورة، بيانًا صحفيًا لما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي عن حالة لطفلة ترقد في مستشفى أحد بالمدينة المنورة منذ أربعة أشهر – كما ذُكر-.

وأوضحت المستشفى، أن الطفلة تعاني من ” متلازمة تشارج ” وهي تعد من أصعب المتلازمات الوراثية، كما تعاني من تشوهات عدة في الجهاز التنفسي والقلب وحاسة البصر وهذه تؤدي إلى اضطراب في الوظائف الحيوية للجسم مثل: التنفس، البلع، التأخر التنفسي والحركي بشكل عام.

وأضافت : ” عادة تحتاج الحالات المماثلة إلى التدخلات الجراحية والمكوث لفترة طويلة في المستشفيات، وقد تم تحويل الطفلة إلى مستشفى أحد في المدينة من مستشفى آخر وهي في عمر أسبوعين، وكانت على تنبيب وجهاز التنفس وذلك لوجود تشوهات في الفتحات الخلفية للأنف (انسداد عظمي كامل) وهي جزء من المتلازمة ” .

وتابعت: ” تم إجراء العملية لها بعد عمل كامل الفحوصات مع العلم أنها ليست هي العلاج الوحيد لجميع ما تعاني منه الطفلة في الجهاز التنفسي ونتيجة العملية كات جيدة، ولكن الوضع العام لمثل هذه المتلازمة يتطلب وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وقد قدم لها كامل الرعاية الطبية المطلوبة ” .

واستطردت: ” بناء على طلب ذويها تم تحويلها لعدة مستشفيات للمتابعة لحالتها العامة ولم يتم قبولها مع العلم بأن وضع الطفلة الصحي يتطلب مكوثها لفترة طويلة في العناية المركزة ” .

وأكدت على اهتمامها البالغ بحالة الطفلة وتقديم خدمات الرعاية الصحية لها أثناء مكوثها في العناية المركزة لحديثي الولادة متمنين لها الشفاء العاجل.