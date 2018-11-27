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بالفيديو.. مواطن جزائري يصفع مرتزقة قطر: نحن نستقبل فخر العرب الأمير محمد بن سلمان

بالفيديو.. مواطن جزائري يصفع مرتزقة قطر: نحن نستقبل فخر العرب الأمير محمد بن سلمان
طلال الضوي(صدى):

في الوقت الذي ترحب فيه الدول العربية بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد حفظه الله، حاول مرتزقة قطر عبر مرتزقتهم وخونتهم في الدول العربية الإساءة لسمو الأمير.

وحرص مواطن جزائري على صفع مرتزقة قطر، حيث قال من خلال مقطع فيديو متدال : نحن لا نستقبل سوى الاشراف ونفخر بالأشراف ولا نتسقبل مرتزقة الجزيرة.

وأضاف: نحن لا نستقبل يهود على ارضنا نحن نستقبل فخر العرب وقطب العرب وشرف العرب الأمير محمد بن سلمان.

وتابع: اتركونا بعيدًا عن مشاكلكم الجزائر عالية عليكم والمملكة غالية على الكل وفي قلب كل مسلم، ونحن اصحاب نخوة ونرحب بزيارة ولي العهد.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 1 ساعة

والله انك كفو
لا يزال العرب بخير وفيهم مثلك
اما الكلاب النابحة عمرها ما وقفت قافلة عن المسير

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