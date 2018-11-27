بالفيديو.. مواطن جزائري يصفع مرتزقة قطر: نحن نستقبل فخر العرب الأمير محمد بن سلمان
في الوقت الذي ترحب فيه الدول العربية بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد حفظه الله، حاول مرتزقة قطر عبر مرتزقتهم وخونتهم في الدول العربية الإساءة لسمو الأمير.
وحرص مواطن جزائري على صفع مرتزقة قطر، حيث قال من خلال مقطع فيديو متدال : نحن لا نستقبل سوى الاشراف ونفخر بالأشراف ولا نتسقبل مرتزقة الجزيرة.
وأضاف: نحن لا نستقبل يهود على ارضنا نحن نستقبل فخر العرب وقطب العرب وشرف العرب الأمير محمد بن سلمان.
وتابع: اتركونا بعيدًا عن مشاكلكم الجزائر عالية عليكم والمملكة غالية على الكل وفي قلب كل مسلم، ونحن اصحاب نخوة ونرحب بزيارة ولي العهد.
تأهب #صهاينة_قطر عبر مرتزقتهم وحركوا خونتهم في الدول العربية للإساءة للأمير #محمد_بن_سلمان فكان هذا رد الشرفاء لهم.
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مواطن جزائري يصفع مرتزقة #الخنزيرة.. نحن لا نستقبل يهود على ارضنا نحن نستقبل فخر العرب وقطب العرب وشرف العرب الأمير #محمد_بن_سلمان🇸🇦
.#تونس_ترحب_بمحمد_بن_سلمان pic.twitter.com/maImdB4TRt
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) November 27, 2018
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 1 ساعة
والله انك كفو
لا يزال العرب بخير وفيهم مثلك
اما الكلاب النابحة عمرها ما وقفت قافلة عن المسير