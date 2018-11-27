بالفيديو.. ” صحة جازان ” تكشف تفاصيل اتهام مواطن لمجمع طبي بإدخال طفلته في غيبوبة

تركي السالم(صدى):

اتهم المواطن يحيى العارضي، مجمع طبي بمنطقة جازان بالإهمال الذي أدى إلى دخول طفلته في غيبوبة.

وأوضح المتحدث باسم الشؤون الصحية بالمنطقة، نبيل الغاوي، لبرنامج ” ياهلا ” ، أن وزارة الصحة استقبلت بلاغًا من المواطن يحيى العارضي يفيد بوجود مشكلة لديه، وتم تشكيل لجنة في صباح اليوم التالي وتوجهت إلى المجمع وتم التحقيق مبدئيًا مع الطبيبة التي تعاملت مع الحالة.

وأشار إلى أنه اتضح وجود خطأ في نقل الحالة إلى مستشفى العارضة ” إجراء غير صحيح ” ، وبالتالي تم التحفظ على الملف الطبي وأحيلت كامل المعاملة إلى لجنة النظر في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة لمعرفة وجود أي مخالفات على المنشأة.