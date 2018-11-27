بالصور.. عقد الاجتماع الفني التنسيقي لمباراة النصر ومولودية الجزائر

ماجد محمد(صدى):

عقد مساء اليوم الثلاثاء، في مقر إقامة نادي النصر بالعاصمة الجزائر، الاجتماع الفني التنسيقي لمباراة النصر مساء غد في إياب دور الـ16 ضمن بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام نادي مولودية الجزائر.

ومثل النصر خلال الاجتماع المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي الاستاذ عبد الله بن زنان وإداري الفريق خالد الغنيمان ومساعد الفريق ميك ويل.

وستبدأ المباراة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر، التاسعة مساء بتوقيت المملكة على استاد 5 يوليو في الجزائر.