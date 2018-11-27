شركة نوماك تعلن عن وظائف شاغرة في رابغ والشعيبة

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين في شركة نوماك ” NOMAC ” ، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، وذلك لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، والشعيبة، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني ميكانيكي (الشعيبة): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مهندس كهرباء (الشعيبة): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

. مهندس تخطيط (الشعيبة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والأجهزة.)

. مدير الاعتمادية والتحسين (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأعلنت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .