شاهد.. ضيوف حفل زفاف يرتدون عصابات العين بسبب العروس

أميرة خالد(صدى):

ارتدى ضيوف حفل زفاف لعروس ثلاثينية، عصابات العين تضامنًا مع العروس التي فقدت نظرها ولم ترَ عريسها أبدا.

وتفصيلا؛ لجأ الحضور البالغ عددهم 54 شخصًا لارتداء عصابات العين بسبب أن العروس ، لم ترَ إلا بعض الضوء والأشكال الداكنة، وذلك بعد إصابتها بمرض غامض وهي في عمر الـ27، وليشعروا بما تشعر به.

وعلقت العروس قائلة: ” شعرت أنني جميلة للغاية يوم زفافي وأصبحت كالأميرات، والتقط لي المصور جيمس داي مجموعة من الصور على أمل أن أشفى من مرضي بعد ذلك، وأراها فأنا حتى هذه اللحظة لم أعرف ملامح زوجي ” .