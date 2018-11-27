العثور على جثة مذيع مشهور وعليها آثار تعذيب

بيروت(صدى):

عثرت الشرطة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، على المذيع البريطاني غافين فورد، مقتولًا في شقته بلبنان.

وأوضح مصدر أمني لبناني، أنه تم العثور على جثته وكان مقيّد اليدين بعد تعرّضه للخنق باستخدام قطعة قماش تمّ لفها حول رقبته، فيما وجدت آثار ضرب بآلة حادة على وجهه

وأعلنت إذاعة ” راديو وان ليبانون ” حيث كان يعمل غافين فورد وفاته الثلاثاء، قائلة: ” بكل أسى نعلن وفاة صديقنا وزميلنا غافين فورد.. تعرب إدارة الإذاعة وفريقها عن التعاطف العميق مع عائلته وأصدقائه وزملائه ” .