بالفيديو والصور.. الشباب يواصل استعداداته لمواجهة الاتفاق

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم عصر اليوم الثلاثاء تدريباته، لمواجهة الاتفاق يوم الخميس المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بقيادة مدرب اللياقة ماركال، عقب قسم المدرب الفريق لمجموعات أخضع من خلالها اللاعبين لتطبيق جمل فنية منوعة تمثلت في التحكم بالكرة عند الاستلام، والتمرير السريع من لمسة واحدة.

ثم أجرى تقسيمة تكتيكية في منتصف الملعب ركز من خلالها على تدريبات بناء الهجمة والاستحواذ على الكرة، وإغلاق المساحات. واختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.