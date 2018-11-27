مجموعة عصام قباني تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات في مجموعة شركات عصام خيري قباني- المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد-، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن العمل بفروع الشركات والمعارض التابعة للمجموعة في كل من ” الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام ” ، لافتة إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مندوب مبيعات (للرجال/ جدة.)

. مساعد تنفيذي- مدير مكتب (للجنسين/ جدة.)

. سائق (للرجال/ الرياض، والمدينة المنورة، والدمام.)

. مهندس ميكانيكي عام (للرجال الرياض.)

وأعلنت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .