بالفيديو.. مدير تحرير صدى يحلل زيارة سمو ولي العهد إلى مصر

نايف السالم(صدى):

أكد الأستاذ سعيد العجل، مدير تحرير صحيفة صدى، على أهمية زيارة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، لجمهورية مصر العربية؛ لتكريس العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ونوه ” العجل “، خلال استضافته في برنامج طبعة المشاهد، الذي يذاع على قناة الإخبارية السعودية، إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية منذ أكثر من 90 عامًا.

يذكر أن صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، غادر، مساء اليوم، العاصمة المصرية القاهرة بعد زيارة استمرت يومين.

وشهدت الزيارة لقاء بين سموّه والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.