بالفيديو و الصور.. ولي العهد يصل تونس والرئيس التونسي في مقدمة مستقبليه

تونس(صدى):

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم (الثلاثاء)، إلى تونس في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد لدى وصوله إلى المطار، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وتعد تونس المحطة الرابعة في جولة الأمير محمد بن سلمان، بعد الإمارات والبحرين ومصر.