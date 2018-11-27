بالفيديو و الصور.. ولي العهد يصل تونس والرئيس التونسي في مقدمة مستقبليه
وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم (الثلاثاء)، إلى تونس في زيارة رسمية.
وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد لدى وصوله إلى المطار، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وتعد تونس المحطة الرابعة في جولة الأمير محمد بن سلمان، بعد الإمارات والبحرين ومصر.
#تونس_ترحب_بمحمد_بن_سلمان
تونس في استقبال مهيب لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ترفع الاعلام في احتفال رسمي كبير بمقدم سموه . pic.twitter.com/CSAiSSH8Pt
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) November 27, 2018
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظك الله ياولد سلمان فوق كل ارض وتحت كل سماء