” آل الشيخ ” يسأل الجمهور عن الاتحاد: هل قفل 4 محليين؟

ماجد محمد(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن محي صالح كامل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أخبره أن النادي قفل 3 لاعبين محليين.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” محي صالح كامل يقول لي أنه قفل ٤ لاعبين محليين هل تتوقعون صح؟ ” .

يذكر أن نواف المقيرن كان قد أعلن استقالته من رئاسة العميد، فيما عيّن ” آل الشيخ ” لؤي ناظر خلفًا له، وذلك بعد خسارة الاتحاد من الأهلي قبل يومين.

ويحتل الاتحاد، المركز الأخير في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد نقطتين فقط، حيث إنه لم يتمكن من الفوز في أي مباراة منذ بدء البطولة.