بالصور.. القبض على 150 من مخالفي نظام الإقامة والعمل

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة العاصمة المقدسة، من القبض على 150 من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة من أصحاب الظواهر السلبية، كالتسول وغسل المركبات.

وجاء ذلك خلال حملة أمنية نفتها شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة – بمشاركة مندوبين من شركة الكهرباء والهلال الأحمر، على مخالفي نظام الإقامة والعمل وطن بلا مخالف.

وكانت الحملة بإشراف ومتابعة من قائد شرطة العاصمة المقدسة، ووجود ميداني لقائد شعبة الضبط الإداري، وامتدت حتى ساعات الفجر من يوم الثلاثاء.