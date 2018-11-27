بالفيديو.. السند: كل الدول التي حدثت فيها ثورات الخروج على ولي أمرها حالهم اليوم أسوأ

علي القحطاني(صدى):

أعلن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على الهواء مباشرة، فشل جميع مشاريع الثوراث في الدول التي دعت إلى الخروج على حكامها وأئمتها وولاة أمرها، مستشهدًا بأحداث التاريخ وشواهد الحاضر وواقع الدول التي قامت فيها تلك الثورات.

وتابع السند: ” نحن رأينا بأعيننا أمثلة جلية لا يمكن أن تنطلي على أحد من الناس له عقل وهو يرى تلك الثورات التي قامت في بعض بلدان المسلمين، وانظر حالهم اليوم وحالهم قبل الثورة حتى ما فيها من أخطاء ومخالفات؛ حالهم اليوم أسوأ باتفاق في كل الدول التي حدثت فيها هذه الثورات. ”

وتساءل: ” كيف يكون ذلك في بلد فيه من الخير ما لا يحصى ويستقصى كالمملكة العربية السعودية، وهي الدولة الوحيدة اليوم في الدنيا التي تقيم من شرع الله في تحكيم الشرع في القضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخدمة قضايا المسلمين، وأعظم من ذلك صيانة جناب التوحيد ومحاربة الشرك والخرافة والبدعة وأشكالها وصورها. ”

واختتم السند مشددًا أن الولاء والسمع والطاعة لولي الأمر الشرعي في المملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن هذه بيعة شرعية تلزم كل من على هذه الأرض (المملكة العربية السعودية)، وأن ممن يتجنس بهذه الجنسية السعودية عليه السمع والطاعة وأن هذه بيعة في عنقه تلزمه، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.