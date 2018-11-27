التونسيون يرحبون بـ ولي العهد: مرحبًا بأمير العروبة

تونس(صدى):

رحب التونسيون بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، إلى تونس ضمن جولته العربية، والتي بدأها سموه بالإمارات الشقيقة.

وتصدر هشتاج ” تونس ترحب بمحمد بن سلمان ” ، موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، حيث عبر التونسيون عن حبهم وتقديرهم لـ سمو ولي العهد، حفظه الله، مؤكدين أن العلاقات بين تونس والمملكة متجذرة وراسخة.

كما أعلنت الرئاسة التونسية، مساء أمس الاثنين، أنّها ترحب بزيارة الأمير محمد بن سلمان ، الذي يصل الثلاثاء إلى تونس.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ولي العهد في قصر قرطاج، للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين خاصة في المجال الاقتصادي.