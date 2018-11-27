إلهام فضالة تكشف سبب إخفاء ملامح ابنتها في صور الزفاف

أميرة خالد(صدى):

تلقت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة الكثير من الانتقادات بعد أن عمدت في بداية الأمر إلى إخفاء ملامح ابنتها، في صور زفافها التي شاركتها عبر حسابها على ” إنستقرام ” موضحة أنها ليست مشهورة، حيث اعتبر البعض بأن كل تصرفاتها كانت تهدف إلى شهرة ابنتها.

وردت إلهام الفضالة على الانتقادات في فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات ، قائلة: ” انتشرت صورة ابنتي منى وصور زوجها في غروبات الواتس اب في البداية والصور اللي ناشرينها ما عجبتها، بعدين اتفقت مع زوجها بنشر صور لها هي حابتها، وانطلقت وابنتي عندها فلورز متابعينها من زمان، أنا اللي علي عملته وحاولت قدر الإمكان أبعدهم عن الشهرة “.

وأضافت : ” لأن الشهرة قصتها قصة والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين، والأم لا تقبل تعليقات مسيئة عن أبنائها، نحن الفنانين تعودنا على الشائعات حتى قبل مواقع التواصل الاجتماعي، وحمد لله في ناس مستلمة حسابي على إنستغرام.. والله يعينها على تفاهة وعالم السوشيال ميديا.. وأنت هلا على ذمة زوجك وهو وافق وأنتي طلعتي من ذمتي والله يعينكم “.

وعن سبب عدم دعوتها الفنانة بثينة الرئيسي لحضور حفل الزفاف قالت: ” الدنيا سلف دين “.

الجدير بالذكر أن الفنانة إلهام الفضالة تشارك حديثا في بطولة مسلسل ” وما أدراك ما أمي “، إلى جانب: هيا الشعيبي، وشيلاء سبت، وهنادي الكندري، ورتاج العلي، ونورا، وحسين المهدي، وناصر عباس وآخرين، وهو من تأليف علي الدوحان، وإخراج حسين الحليبي.