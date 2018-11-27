طقس سيء في أستراليا.. والقنصلية السعودية تحذر المواطنين

كانبرا(صدى):

وجّهت القنصلية العامة في سيدني بأستراليا، رسالة إلى المواطنين السعودنيين هناك، على خلفية سوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء.

وقالت القنصلية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” تود القنصلية العامة في سيدني إحاطة المواطنين بأن مركز الطوارئ بالأرصاد الجوية في ولاية نيوساوث ويلز قد حذر من سوء الأحوال الجوية في الولاية غدآ الاربعاء حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية قد تتجاوز سرعتها31 كم ” .

وأضافت : ” نأمل من الجميع أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية وفي الحالات الطارئه يرجى الاتصال على الرقم التالي: 0473999119 ” .