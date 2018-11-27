إعادة تسمية الطرق الدائرية بمكة بأسماء الخلفاء الراشدين
أصدر أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص تعميماً ينص على اعتماد تسمية الطرق الدائرية بمكة المكرمة بأسماء الخلفاء الراشدين واعتماد التسمية الجديدة في جميع المراسلات ، حيث تم اعتماد تسمية الطريق الدائري الأول بإسم طريق أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، والطريق الدائري الثاني بإسم طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، و الطريق الدائري الثالث بإسم طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه ، و الطريق الدائري الرابع بإسم طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، جاء ذلك بناءً على التوصية التي رفعها السادة أعضاء لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة .
وأكد معالي الأمين حرص الأمانة على اختيار مسميات الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة بعناية واهتمام بأسماء هادفة ذات تاريخ ومعنى وبما يتماشى مع قدسية وشرف المكان ، وجاء اختيار اسماء الخلفاء الراشدين – رضوان الله عليهم – وإعادة تسمية الطرق الدائرية الرئيسية بمكة المكرمة بأسمائهم تخليداً لذكراهم ولسيرتهم العطرة و إسهاماً من الأمانة نحو الاعتزاز بتاريخنا الإسلامي العظيم.
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