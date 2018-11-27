إعادة تسمية الطرق الدائرية بمكة بأسماء الخلفاء الراشدين

حسين العلي(صدى):

أصدر أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص تعميماً ينص على اعتماد تسمية الطرق الدائرية بمكة المكرمة بأسماء الخلفاء الراشدين واعتماد التسمية الجديدة في جميع المراسلات ، حيث تم اعتماد تسمية الطريق الدائري الأول بإسم طريق أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، والطريق الدائري الثاني بإسم طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، و الطريق الدائري الثالث بإسم طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه ، و الطريق الدائري الرابع بإسم طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، جاء ذلك بناءً على التوصية التي رفعها السادة أعضاء لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة .

وأكد معالي الأمين حرص الأمانة على اختيار مسميات الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة بعناية واهتمام بأسماء هادفة ذات تاريخ ومعنى وبما يتماشى مع قدسية وشرف المكان ، وجاء اختيار اسماء الخلفاء الراشدين – رضوان الله عليهم – وإعادة تسمية الطرق الدائرية الرئيسية بمكة المكرمة بأسمائهم تخليداً لذكراهم ولسيرتهم العطرة و إسهاماً من الأمانة نحو الاعتزاز بتاريخنا الإسلامي العظيم.