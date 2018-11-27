اتلاف مواد غذائية فاسدة ومصادرات متنوعة بحي الزهور

حسين العلي(صدى):

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بلدية الشوقية الفرعية مؤخراً بحملة مشتركة مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وإدارة الدوريات الأمنية ومساندة الادارة العامة للنظافة على المحلات التجارية والغذائية المخالفة بحي الزهور العشوائي نتج عن ذلك ضبط وإتلاف ما يقارب (٢) طن من المواد الغذائية المتنوعة الفاسدة والغير صالحة للاستخدام الآدمي مجهولة المصدر، وكذلك مصادرة عدد (٣٣) أسطوانة غاز وعدد (٦) مكائن خياطة وعدد(٢) مكائن تطريز وعدد (٥) جوالات وعدد (٥٠) طاقة قماش ومجموعة من المصادرات المتنوعة والتي تم نقلها لمستودع البلدية.

و تم القبض على عدد (٣٤) عامل مخالف لأنظمة العمل ممن يديرون هذه المحلات العشوائية حيث تم تسليمهم لإدارة الضبط الإداري بحكم الاختصاص لإتخاذ الإجراءات النظامية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي بأن البلدية وضعت خطة شاملة بمشاركة الجهات الأمنية المساندة تستهدف تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات المخالفة الواقعة ضمن نطاق الأحياء العشوائية حيث تكثف البلدية جهودها وأعمالها لمكافحة الظواهر السلبية ومعالجتها في حينها.

وأكد “المالكي” أن أعمال الرقابة الميدانية على الأحياء العشوائية مستمرة ، مع ايقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين ومنع العمالة الأجنبية المخالفة من ممارسة بيع المواد الغذائية والمتاجرة بصورة غير نظامية والقضاء على الممارسات الغير صحية واتخاذ كافة التدابير الوقائية من أجل بيئة صحية آمنة .