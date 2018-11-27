مدني مكة المكرمة يقيم محاضرة لمواجهة التحديات

سعيد العجل(صدى):

إقامة مديرية منطقة مكة المكرمة محاضرة بعنوان ( القادة ومواجهة التحديات بما ينسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ) القاها الدكتور احمد الصعيري مستشار التطوير الإداري والتنمية البشرية وحضرها عدد من ضباط المديرية والإدارات الميدانية وعقب المحاضرة تم تسليم المحاضر هدية تذكارية

وحسب نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقه مكه المكرمه المقدم / محمد بن عثمان القرني الذي ذكر ان هذه المحاضره تاتي في اطار اهتمام مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكه المكرمه بتطوير اليات العمل لديها و تأهيل منسوبيها لضمان ‏تقديم أفضل الخدمات و بشكل مهني‏.