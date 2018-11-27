بعد هزيمته في 8 مباريات.. الهريفي يضع حلولًا لـ ” الاتحاد ” من أجل معاودة الانتصارات

نواف السالم(صدى):

أكد نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، أن نادي الاتحاد يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ وذلك بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم النادي في 8 مواجهات.

وعرض فهد الهريفي في تغريدات عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، حلول من أجل عودة النادي إلى الانتصارات مرة أخرى، قائلًا: ” هل يعقل فريق مثل الاتحاد يملك الكثير من مقاومات النجاح خارج الملعب من جمهور، تاريخ بطولات، هيبة بطل، وكوادر إدارية خبيرة لا يفوز في ١٠ مباريات!؟ يا ترى وين المشكلة؟ وليش الإصرار على أن الروح هي السبب رغم تعداد المدربين والإداريين هذه السنة!؟ الاتحاد يحتاج ما هو مهم جدًا. ”

وأضاف الهريفي: ” الاتحاد لم يوفق في جلب أجانب يقال إنهم جيدون أو يخلقون فرقًا مع عدم تواجد البديل سوى عبدالرحمن الغامدي ” ، وتابع: ” ركزنا على تغيير مدربين وإداريين والمشكلة معروفة أنها داخل الملعب من (اللاعبين) من المباريات الأولى. ”

واختتم تغريداته، قائلًا: ” المهم، هو أني متأكد أن عميدنا في الفترة الشتوية راح يكون فريقا آخر، وراح يلقى اهتمامًا من الكل لأن فريقًا بحجم الاتحاد لا يستحق هذه البداية غير المقصودة أبدًا لأنه ركن مهم بل الأهم في الكرة السعودية، قلوبنا مع عميدنا اللي أتمنى لكل محبيه البسمة الدائمة. “