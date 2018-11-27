بالفيديو.. ضبط أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصالات في الرياض

علي القحطاني(صدى):

تمكنت ‏الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض من مداهمة ثلاث مواقع وضبط أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصالات وتلاعب بالبصمات.

وأظهر مقطع فيديو لحظة ضبط المخالفين بحوزتهم المعدات المستخدمة للتجاوز والتلاعب على النظام.

و احتوت المواقع التي تمت مداهمتها على مئات الشرائح والمعدات اللازمة للتزوير؛ وأجهزة البصمة.