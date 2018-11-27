بالفيديو.. ضبط أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصالات في الرياض
تمكنت الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض من مداهمة ثلاث مواقع وضبط أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصالات وتلاعب بالبصمات.
وأظهر مقطع فيديو لحظة ضبط المخالفين بحوزتهم المعدات المستخدمة للتجاوز والتلاعب على النظام.
و احتوت المواقع التي تمت مداهمتها على مئات الشرائح والمعدات اللازمة للتزوير؛ وأجهزة البصمة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11802 ] نشر منذ 3 ساعات
نقطة في بحر جرائم الاجانب
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3648 ] نشر منذ 2 ساعتين
لهذي الدرجه يتلاعبون بالهوية😨
يشكرون الجهات المختصه على مجهودهم