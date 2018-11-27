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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالفيديو.. ضبط أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصالات في الرياض

بالفيديو.. ضبط أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصالات في الرياض
علي القحطاني(صدى):

تمكنت ‏الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض من مداهمة ثلاث مواقع وضبط أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصالات وتلاعب بالبصمات.

وأظهر مقطع فيديو لحظة ضبط المخالفين بحوزتهم المعدات المستخدمة للتجاوز والتلاعب على النظام.

و احتوت المواقع التي تمت مداهمتها على مئات الشرائح والمعدات اللازمة للتزوير؛ وأجهزة البصمة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11802 ] نشر منذ 3 ساعات

نقطة في بحر جرائم الاجانب

[ عدد التعليقات: 3648 ] نشر منذ 2 ساعتين

لهذي الدرجه يتلاعبون بالهوية😨
يشكرون الجهات المختصه على مجهودهم

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