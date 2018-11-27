رسميًا.. تحديد الموعد الجديد لنهائي كأس الليبرتادوريس

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، عن الموعد الجديد لنهائي كأس الليبرتادوريس الذي كان من المقرر إقامته اليوم الثلاثاء بعد تأجيله الأحد الماضي.

وقال الاتحاد في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إنه تقرر إقامة المباراة في 8 أو 9 ديسمبر المقبل.

وكان جمهور ريفر بليت قد هاجم الحافلة الخاصة بفريق بوكا جونيورز فور وصولها لملعب المباراة، وتعرض بعض اللاعبين لإصابات وتم نقلهم للمستشفى على الفور، حيث تم تأجيل المباراة.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، في إنتظار ما ستسفر عنه موقعة نهائي القرن.