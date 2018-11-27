الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في معظم مناطق المملكة لمدة يومين

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذار مبكر بحدوث تقلبات جوية تشمل معظم مناطق المملكة، تتسم بانخفاض في درجات الحرارة وأمطار.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار على معظم المناطق، وذلك يومي الخميس والجمعة، وتبدأ فرصة هطول الأمطار من مساء يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة ابتداءً من يوم الخميس القادم على كل من مدينة مكة المكرمة، الطائف ، ميسان، الكامل ،أضم، تربة، الخرمة، رنية، بينما ستشهد كل من جدة، رابغ، ثول، الليث وخليص أمطارًا متوسطة ابتداءً من مساء يوم الجمعة القادم إلى يوم السبت، وستشمل الأمطار المتوسطة كذلك منطقة عسير في كل من أبها، خميس مشيط، محايل، بيشة، النماص، المجاردة، ومنطقة الباحة في كل من بلجرشي المندق المخواة، قولة، ومنطقة جازان على كل من فيفا، العارضة، الخوبة، هروب، صبيا، صامطة، بيش، الطوال، الدرب.

بينما تشير التوقعات أن تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارا من متوسطة إلى غزيرة على كل المدينة المنورة، العلا، العيص، مهد الذهب، الحناكية، اليتمة ، الاكحل، وادى الفرع وكذلك منطقة تبوك على كل من تبوك، تيماء، حقل، ضباء، الوجه، أملج، وستصل الأمطار إلى شديدة الغزارة ابتداءً من يوم الجمعة على كل من الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، كذلك الأمر على كل من منطقة الجوف تشمل سكاكا، دومة الجندل، طبرجل، القريات، ومنطقة الحدود الشمالية على كل من عرعر، رفحاء، طريف، وفي منطقة حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة .

بينما يتوقع أن تشهد كل من منطقة القصيم أمطارا من خفيفة إلى متوسطة على عنيزة، بريدة، الرس، البكيرية، المذنب، البدائع، ومنطقة الرياض كذلك على الأجزاء الغربية لها عفيف و الدوادمي، والمنطقة الشرقية تشملها الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشمالية لها خاصة حفر الباطن والقيصومة، وستشهد كل المناطق التالية: المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، عسير، والباحة انخفاضًا في درجات الحرارة مع فرصة لتكون الضباب.