  • الثلاثاء 27

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مدير جامعة الملك سعود يرعى مؤتمر الجمعية الثالث عشر

مدير جامعة الملك سعود يرعى مؤتمر الجمعية الثالث عشر

مدير جامعة الملك سعود يرعى مؤتمر الجمعية الثالث عشر
سعيد العجل(صدى):

يرعى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مؤتمر الجمعية الثالث عشر بشعار ( التعليم والسلامة في طب التخدير ) الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب التخدير ، بحضور أكثر من ٥٠٠ مشارك من داخل المملكة وخارجها من أطباء ومتدربي طب التخدير اضافة إلى فني وأخصائي التخدير والمهنيين الصحيين وذلك صباح يوم الخميس الموافق 6/12/1440هـ بفندق الفيصلية بمدينة الرياض ويستمر ثلاثة أيام ،
أوضح ذلك رئيس الجمعية السعودية لطب التخدير ورئيس الموتمر، الاستاذ الدكتور احمد عبدالمؤمن رئيس قسم التخدير بكلية الطب بجامعة الملك سعود ، أن المؤتمر يهدف الى تحقيق التميز في سلامة المرضى و التعليم الطبي في طب التخدير، ومناقشة مستجدات علم التخدير والتخصصات الدقيقة المختلفة المنبثقة منه و استعراض الأوراق البحثية المقدمة من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة بالمملكة و دول المنطقة.
من جهته أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بوكر رئيس قسم التخدير و العناية المركزة بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته الخمس الرئيسية العديد من المحاور و ايضا عشر جلسات متاوزية في مسارين لمناقشة العديد من المواضيع في مجال فنيي و تقنيي التخدير و التعليم الطبي للدراسات العليا في طب التخدير و مناقشة العديد من المناظرات العلمية التي تستعرض كل ما يستجد في علم التخدير ، كما يشمل البرنامج ١٤ورشة عمل متنوعة للتدريب العملي لكافة الفئات المشاركة بالمؤتمر ، بالإضافة إلى جلسات لمناقشة ٣٠ ورقة علمية ضمن مسابقة علمية للباحيثن الشباب.
ولفت الدكتور بوكر إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الانشطة العلمية لكافة المهتمين وخاصة المتدربين من الأطباء و جميع العاملين في هذا المجال المهم و الحيوي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لما فيها من تبادل وإضافة الخبرات في مجال التخصص بما ينعكس على تحسن الاداء العام و تطوير العامين في مجال التخدير بأخر المستجدات في هذا التخصص


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *