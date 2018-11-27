مدير جامعة الملك سعود يرعى مؤتمر الجمعية الثالث عشر

سعيد العجل(صدى):

يرعى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر مؤتمر الجمعية الثالث عشر بشعار ( التعليم والسلامة في طب التخدير ) الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب التخدير ، بحضور أكثر من ٥٠٠ مشارك من داخل المملكة وخارجها من أطباء ومتدربي طب التخدير اضافة إلى فني وأخصائي التخدير والمهنيين الصحيين وذلك صباح يوم الخميس الموافق 6/12/1440هـ بفندق الفيصلية بمدينة الرياض ويستمر ثلاثة أيام ،

أوضح ذلك رئيس الجمعية السعودية لطب التخدير ورئيس الموتمر، الاستاذ الدكتور احمد عبدالمؤمن رئيس قسم التخدير بكلية الطب بجامعة الملك سعود ، أن المؤتمر يهدف الى تحقيق التميز في سلامة المرضى و التعليم الطبي في طب التخدير، ومناقشة مستجدات علم التخدير والتخصصات الدقيقة المختلفة المنبثقة منه و استعراض الأوراق البحثية المقدمة من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة بالمملكة و دول المنطقة.

من جهته أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بوكر رئيس قسم التخدير و العناية المركزة بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته الخمس الرئيسية العديد من المحاور و ايضا عشر جلسات متاوزية في مسارين لمناقشة العديد من المواضيع في مجال فنيي و تقنيي التخدير و التعليم الطبي للدراسات العليا في طب التخدير و مناقشة العديد من المناظرات العلمية التي تستعرض كل ما يستجد في علم التخدير ، كما يشمل البرنامج ١٤ورشة عمل متنوعة للتدريب العملي لكافة الفئات المشاركة بالمؤتمر ، بالإضافة إلى جلسات لمناقشة ٣٠ ورقة علمية ضمن مسابقة علمية للباحيثن الشباب.

ولفت الدكتور بوكر إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الانشطة العلمية لكافة المهتمين وخاصة المتدربين من الأطباء و جميع العاملين في هذا المجال المهم و الحيوي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لما فيها من تبادل وإضافة الخبرات في مجال التخصص بما ينعكس على تحسن الاداء العام و تطوير العامين في مجال التخدير بأخر المستجدات في هذا التخصص