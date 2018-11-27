أمير الحدود الشمالية يكرم اللجان العاملة في حفل استقبال زيارة خادم الحرمين للمنطقة

رافع فريح(صدى):

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بالجهود التي بذلها أبناء المنطقة في التجهيز والاستعداد لزيارة وحفل استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لمنطقة الحدود الشمالية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم سموه للجهات الحكومية والداعمين واللجان العاملة في حفل إمارة وأهالي منطقة الحدود الشمالية اليوم, بديوان الإمارة بمدينة عرعر .

وأكد سموه أن زيارة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – لمنطقة الحدود الشمالية من الأيام التي سيظل يتذكرها أبناء المنطقة، فهي تجسيد عن عمق التلاحم بين القيادة والمواطن.

وأوضح سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن الزيارة الكريمة حملت بشائر الخير والنماء والآفاق الرحبة لمستقبل المنطقة، وعكست مدى حرص القيادة الرشيدة على تفقد أحوال المواطن وحاجاته والسماع منهم مباشرة، ودعم المنطقة بمشروعات الخير والنماء, التي ستأخذ منطقة الحدود الشمالية إلى آفاق جديدة تتواصل من خلالها عمليات البناء والتحديث والتطوير التي تعيشها بلادنا وتعزيزاً للمجالات الاقتصادية والحضارية والتنموية.

وبيّن سموه أن ما لمسه من الجهات الحكومية والأمنية واللجان العاملة في إمارة المنطقة من تعاون وتكاتف لاستقبال خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – يعكس صورة مشرفة لجميع أبناء وفتيات المنطقة وحرصهم الكبير على تحقيق النجاح بروح عالية وبوفاء وولاء وانتماء, مقدماً شكره للجهات الحكومية والأمنية واللجان على جهودهم, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والنماء, ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.