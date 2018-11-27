الأمير خالد بن سلمان: الضغط على الحوثيين يدفعهم للحل السياسي باليمن
أوضح سفير المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن الضغط على الحوثيين يدفعهم للحل السياسي باليمن.
وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف.
وأضاف : ذلك يثبت أن الضغط المتواصل على الميليشيا الحوثية الإيرانية أثبت أنه أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 652 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله على كل حال ,,,,,,( الحوثي ورقصة الديك المذبوح) هجيين حزب الارهاب تبقى حربنا حرب البسوس,حتى تفني الى امر الله ببتر رأس الافعى , وضع السلاح بحضور المبعوث الاممي هو من المفروض ان يكون موضع مسائله عالمية بعدما تبينت ملامحه للعالم وحث المبعوث على ميوله الفكرية, يعني ترهيب وتهديد مبطن هذا هو حال( اليمن الحزين)وصراعه مع هذا المرض مرض عصبات الحوثي وعناصر حزب الله ووووو , هذا ناهيك عن المتاجره في اليمن واهل اليمن ومدخرات اليمن حتى بلغ بهم الامر لنهب المساعدات الاانسانية والطبية وتعمد على تجويع الشعب اليمني وتركيعة واذلاله بكل وسائل الترهيب الغير مبرر, والعالم يراقب الافعى تسعى بين ساكني البيت والبيوت المجاوره, كل هذه الاعمال برعاية من نواه خلية الارهاب نواه الشر ايران واتباعها الذين سقطو بين انيابها مانقول الا المقوله المعهوده نحن قوم ننتصر او نموت لا والف لا لحزب الشيطان واعوانه الارض غير صالحة لزراعه وخلاصة القول يعني( الزبدة) لا تحزن اذا لم يقدر احد اهتمامك , حرب البسوس حربنا ,,,مساء الخيريا وطن.