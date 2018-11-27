الأمير خالد بن سلمان: الضغط على الحوثيين يدفعهم للحل السياسي باليمن

فهمي محمد(صدى):

أوضح سفير المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن الضغط على الحوثيين يدفعهم للحل السياسي باليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف.

وأضاف : ذلك يثبت أن الضغط المتواصل على الميليشيا الحوثية الإيرانية أثبت أنه أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.