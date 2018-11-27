  • الثلاثاء 27

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. حليمة بولند تعاني من وعكة صحية مثيرة للسخرية

بالفيديو.. حليمة بولند تعاني من وعكة صحية مثيرة للسخرية

بالفيديو.. حليمة بولند تعاني من وعكة صحية مثيرة للسخرية
أميرة خالد(صدى):

تعاني الإعلامية حليمة بولند، من وعكة صحية، ورغم تواجدها في المستشفى، إلا أنها تشارك جمهورها بمقاطع فيديو عن حالتها الصحية.
وعبرت من خلال مقاطع الفيديو، عن خوفها من الحقن بطريقة غريبة، كما نشرت مقطعًا يظهر سحب الدم منها، الأمر الذي أثار سخرية متابعيها، معلقين على طريقة دلعها واستعراضها للمحاليل والأدوية.

وزادت سخرية المتابعين بعدما كتبت على مقطع فيديو ” اللهم أنك الشافي والمعافي، شافني وعافني يا رب ” ، متسائلين: كيف تكون مريضة ولديها الوقت لالتقاط الصور والفيديو والتعليق عليها بدلع.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 11802 ] نشر منذ 3 ساعات

بعد طلاقها تريد جميع النساء ان يكونو مثلها

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 3 ساعات

ان شاء الله المره الجايه مو با المستشفى ان شاء الله با القبر
والله ما تهمينا في شئ سوا مريضه او لا
توبي الى الله وارجعي قبل فوات الاوان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *