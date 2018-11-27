بالفيديو.. حليمة بولند تعاني من وعكة صحية مثيرة للسخرية
تعاني الإعلامية حليمة بولند، من وعكة صحية، ورغم تواجدها في المستشفى، إلا أنها تشارك جمهورها بمقاطع فيديو عن حالتها الصحية.
وعبرت من خلال مقاطع الفيديو، عن خوفها من الحقن بطريقة غريبة، كما نشرت مقطعًا يظهر سحب الدم منها، الأمر الذي أثار سخرية متابعيها، معلقين على طريقة دلعها واستعراضها للمحاليل والأدوية.
وزادت سخرية المتابعين بعدما كتبت على مقطع فيديو ” اللهم أنك الشافي والمعافي، شافني وعافني يا رب ” ، متسائلين: كيف تكون مريضة ولديها الوقت لالتقاط الصور والفيديو والتعليق عليها بدلع.
View this post on Instagram
@o.i.2 الراعي الرسمي هذا الشهر: @o.i.2 كيش قرضك بأقل عموله أستخراج فواتير بنوك بطرق قانونيه تضمن حق العميل ل تواصل 📞: 67635539 🇰🇼 @o.i.2 • • ________________________________ مكه #kuwait #كويت #شراء#news #ksa #بيفور#بيع#نيوز #اخبار #السعودية #السعوديه #الكويت #حراج#الرياض #الهلال #الاتحاد #مشاهير #فن #سيارات #خبر #q8 #متداول #قطر #الكويت #دبي #الدوحه #عاجل #حوادث
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11802 ] نشر منذ 3 ساعات
بعد طلاقها تريد جميع النساء ان يكونو مثلها
ابوناصر[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 3 ساعات
ان شاء الله المره الجايه مو با المستشفى ان شاء الله با القبر
والله ما تهمينا في شئ سوا مريضه او لا
توبي الى الله وارجعي قبل فوات الاوان