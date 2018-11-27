بالفيديو.. حليمة بولند تعاني من وعكة صحية مثيرة للسخرية

أميرة خالد(صدى):

تعاني الإعلامية حليمة بولند، من وعكة صحية، ورغم تواجدها في المستشفى، إلا أنها تشارك جمهورها بمقاطع فيديو عن حالتها الصحية.

وعبرت من خلال مقاطع الفيديو، عن خوفها من الحقن بطريقة غريبة، كما نشرت مقطعًا يظهر سحب الدم منها، الأمر الذي أثار سخرية متابعيها، معلقين على طريقة دلعها واستعراضها للمحاليل والأدوية.

وزادت سخرية المتابعين بعدما كتبت على مقطع فيديو ” اللهم أنك الشافي والمعافي، شافني وعافني يا رب ” ، متسائلين: كيف تكون مريضة ولديها الوقت لالتقاط الصور والفيديو والتعليق عليها بدلع.