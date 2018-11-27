زيارة ولي العهد إلى مصر تحمل رسائل ” قاهرة ” للأعداء (صور وفيديو)

القاهرة(صدى):

استمرت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى مصر يومين فقط، إلا أنها حملت الكثير من الرسائل القاهرة لأعداء الوطن العربي الذين يحاولون النيل من أمنه واستقراره دائمًا.

وعكست الزيارة مدى عمق العلاقات الثنائية التاريخية بدءًا من وصول سمو ولي العهد إلى القاهرة وحتى مغادرته إياها، حيث استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سمو ولي العهد، في مطار القاهرة بحفاوة شديدة، مساء أمس الاثنين.

وذلك في الوقت، الذي تلونت أهرامات الجيزة الثلاث، بالعلم السعودي ترحيبًا بزيارة سموّه، حيث أظهرت صورًا الأهرامات وهي متوشحة باللون الأخضر، مساء أمس.

و تضمنت الرسائل، تجديد مصر التزامها بأمن الخليج، وكذلك تجديد مصر والمملكة التمسك بشروط مصالحة قطر من دون تنازل، كما تم الاتفاق على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

كما أوضحت برقية الشكر التي بعثها سمو ولي العهد إلى ” السيسي ” ، متانة العلاقات الثنائية وسيرهم معًا ضد الإرهابيين، وذلك من خلال تأكيد سموه على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

لم يكن الأمر على مستوى حكومي فقط، بل على مستوى شعبي كذلك، وذلك عندما أظهر الشعب المصري مدى حبه للسعودية ورحّبوا بسمو ولي العهد على طريقتهم الخاصة.

وأظهرت مقاطع فيديو، حفاوة المصريين وسعادتهم بهذه الزيارة، حيث وقف عدد كبير من المصريين في شكل طوابير كبيرة رجال ونساء على اختلاف أعمارهم على جنبات الطريق وفي الميادين التي سيمر منها موكب ولي العهد؛ وذلك للترحيب بسموه رافعين الأعلام المصرية والسعودية.

يذكر أن سمو ولي العهد كان قد غادر القاهرة، مساء اليوم، حيث تأتي الزيارة ضمن جولة عربية بدأها بالإمارات ثم البحرين ومن ثم مصر.