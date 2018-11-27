” وعكة صحية ” قد تمنع مشاركة ماني في مباراة باريس

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن وكة صحية قد تمنع مشاركة المهاجم السنغالي ساديو ماني مع ليفربول الإنجليزي في مباراة الفريق المقررة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت المصادر إن ماني يعاني من وعكة صحية تهدد لحاقه بالفريق في المباراة الحاسمة أمام سان جيرمان ، لكن غيابه لم يتأكد بشكل نهائي.

وأضافت: أنه سيجرى تقييم حالة ماني ومدى قدرته على المشاركة في المباراة ، عبر مران الفريق يوم الثلاثاء قبل السفر إلى فرنسا.