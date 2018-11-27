شباب يقتلون قرد ويأكلون مخه بدون طهي لسبب غريب

هانوي(صدى):

قام مجموعة من الشباب بقتل قرد بطريقة وحشية، ليأكلون مخه بدون طهي، معتقدين أن ذلك يضفي الذكاء على الأشخاص.

وأعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، أن حراس الغابات في إقليم ها تينه وسط البلاد قد تعرفوا على خمسة أشخاص تورطوا في عملية قتل وحشية للقرد تم تصويرها ونشرها على فيسبوك.

وقال الرجال الخمسة للشرطة إنهم أطلقوا النار على القرد الذي كان يزن 14 كيلوغراما وأصابوه ثم نقلوه إلى المنزل لذبحه.