بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أن يحدث نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤثر في مدى الرؤية الأفقية.
وتشمل الحالة الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والمدينة المنورة.
كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، ومرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. ”
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء 1440/3/20 الموافق 2018/11/28 في #المملكة #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/JWyjb1al4C
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) November 27, 2018
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3648 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل الوعد في البجيري😊
ما دام جو الرياض صافي والهواء بريد