بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، أن يحدث نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤثر في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، والمدينة المنورة.

كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، ومرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. ”