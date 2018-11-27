إصابة خطيرة في حادث دهس بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وقع، اليوم الثلاثاء، حادث دهس في منطقة الباحة، ما أسفر عن إصابة واحدة وصفت بالخطيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، بأنه ورد بلاغ للعمليات على رقم الطواريء الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعه 10:52 صباح اليوم الثلاثاء .

وأضاف ” الزهراني ” ، أنه تم توجيه فرقة إسعافية والقائد الميداني للموقع تحديداً الباحة مقابل شرطة المنطقةن واتضح وجود أصابة وصفت بالخطيرة بعد الكشف عليها من قبل المسعفين والقائد الميداني وتم عمل الاسعافات الاولية وكانت إصابته بالرأس وبعد ذلك تم نقله الى مستشفى الملك فهد العام .