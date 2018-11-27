تعرّف على الخطوات التي تساعدك على الاقتراض المسؤول

عادل الحربي(صدى):

أوضحت البنوك السعودية، ان هناك 6 خطوات تساعد الشخص على الاقتراض المسؤول، وتضمنت الخطوات الآتي:

1. إرادة مالية ذاتية قوية:

تُعد الإرادة المالية الذاتية القوية، من بين أهم العوامل التي تساعدك على التخطيط المالي السليم وتجنبك اللجوء إلى الإقتراض غير المسؤول، مما يفرض الحاجة إلى تخلصك من بعض العادات المالية السيئة والخاطئة. وهنا تتضح الحاجة الملحة لتنمية وتعزيز مفهوم الإدخار لجزء من الدخل للمستقبل.

2. نفع المال المقترض:

التأكد باستمرار من أن المال المقترض سيعود عليك انفاقه بالنفع مهما كان المبلغ بسيطا، مما يتطلب مراجعة الحاجة للإقتراض وهل هنالك حاجة ضرورية لذلك أو أنه يمكن الاستغناء عن الإقتراض باللجوء لإتخاذ قرارات بديلة.

3. مقارنة كلفة الإقراض:

ضرورة المقارنة بين أسعار المنتجات التمويلية المقدمة لك من جهات التمويل المختلفة (البنوك وشركات التمويل المرخصة)، والتي من أهمها مقارنة كلفة الأجل ومعدل النسبة السنوي (APR) ، وهو المعيار الذي ألزمت به مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) المصارف وشركات التمويل بالإفصاح عنه لتمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية لمنتجات التمويل المقدمة وبالتالي قدرة العميل على اختيار التمويل الأقل تكلفة بينها.

4. التحكم في مبلغ القرض والقسط الشهري:

للتتمكن من تسديد أقساط القرض في تواريخ استحقاقاتها، فإن الأمر يتطلب الموازنة بين مبلغ القرض أو التمويل الممنوح لك من جهة التمويل وبين دخلك الشهري وقدرتك على السداد، وقد وضعت ساما ضوابط لتحقيق ذلك.

5. الالتزام بمواعيد السداد:

إن التزامك بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقاتها، يجنبك التعرض لدفع غرامات ورسوم أكثر على القرض.

6. البحث عن الحلول والخدمات المصرفية المناسبة

في حال تراكمت عليك الديون بسبب الاستخدام المفرط للتمويل، أو بسبب الحصول على أكثر من منتج تمويلي في وقت واحد وعدم مقدرتك على سداد الالتزامات المالية الناشئة، حاول أن تبحث عن حلول وخدمات مناسبة لوضعك المالي وحاجتك في هذه الظروف حيث تقدم المصارف حلول ومنتجات مختلفة تناسب جميع فئات وحاجات العملاء. ولا تجعل أزمتك المالية تتفاقم باتخاذ قرارات غير سليمة مثل اللجوء إلى جهات مالية غير مرخصة لسداد ديونك حيث يقوم بعض تجار الأزمات ممن يَدعي سداد الديون باستغلال الغير أثناء أزماتهم المالية وتوريطهم في ديون أكبر أو إيقاعهم في عمليات احتيال ونصب مالي ومصرفي غير مباشرة.