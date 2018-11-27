الصحة وكفى يوقعان مذكرة تفاهم لمنع التدخين بالقطاعات الصحية والحكومية

نايف السالم(صدى):

وقعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الطائف وجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ظهر اليوم مذكرة تفاهم وتعاون وذلك في إطار تنفيذ برنامج ( إدارة بلا تدخين) لمتابعة إلزام جميع المراجعين للقطاعات الصحية والحكومية بعدم التدخين في الأماكن العامة تنفيذا للقرار السامي رقم م/ ٥٦ وتاريخ 28/7/1436هـ .

الاتفاقية والتي وقعها نائب مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور فواز الزايدي ومدير جمعية كفى بالطائف الأستاذ عبدالله بن علي الشهري تهدف إلى إطلاق مشروع بيئة نقية بالطائف بالتعاون بين الجهتين ، وإقامة معارض وعيادات متنقلة للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات ، و التعاون في برامج الإقلاع عن التدخين وتفعيل عياداتها ، و تقديم برامج نوعية للتوعية والتثقيف حول السموم لأهالي الطائف.

ودعا مدير كفى بالطائف الجميع في كافة الجهات الحكومية والصحية الى عدم التساهل في تطبيق قرارات منع التدخين لما له من أثر سلبي على الموظفين والمراجعين على حد سواء ،

فيما شكر إدارة الشؤون الصحية بالمحافظة على تعاونها في حماية وتحصين المجتمع من خطر السموم.