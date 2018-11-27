اغتصاب ثلاثينية أثناء خضوعها لجراحة البواسير

إسلام آباد(صدى):

زعمت سيدة، تبلغ من العمر 35 عاما، بأنها تعرضت للاغتصاب خلال إجرائها جراحة البواسير في مستشفى لاهور بباكستان.

تعود التفاصيل عندما خضعت السيدة للجراحة التي استمرت ثماني ساعات، ولكنها بعد أن استعادت وعيها زعمت أنها تعرضت للاغتصاب أثناء غيابها عن الوعي، وتقدمت ببلاغ إلى شرطة لاهور.

وقالت السيدة أنها عندما استعدت وعيها من التخدير أدركت أنني تعرضت للاعتداء أثناء الجراحة، فالعملية استمرت 8 ساعات لكنهم صرفوها من المستشفى في نفس اليوم، وبدأت في وقت لاحق تشكو من الألم والنزيف من المسالك البولية ” .

وأضافت السيدة الثلاثينية أنه مع تزايد الألم توجهت إلى المستشفى برفقة شقيقتها ، حيث تأكدت تعرضها للاغتصاب .

وقررت وزارة الصحة البنجابية، تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في الاغتصاب المزعوم، وتم جمع عينات الحمض النووي من المرأة ويقال إن التحقيق مستمر.