ولي العهد يغادر القاهرة بعد زيارة استمرت يومين

القاهرة(صدى):

غادر صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مساء اليوم، العاصمة المصرية القاهرة بعد زيارة استمرت يومين.

وشهدت الزيارة لقاء بين سموّه والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بعث فخامة الرئيس المصري، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز – حفظه الله –، تجدد التزام مصر بأمن الخليج.

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