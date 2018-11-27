بالصور.. أغرب قرار عسكري في التاريخ يصدره الحوثيون

فهمي محمد(صدى):

أظهرت صورة من قيادات ميليشات الحوثي الإرهابية، قرارًا لترقية عددًا من جنود في صفوف الميليشيا إلى رتب قيادية عسكرية مرموقة.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قرار ترقية 36 جندي إلى رتبة ” لواء وعميد وعقيد “، وهي رتب قيادية يصعب على الجنود الوصول لها الا بالإجتهاد في العمل العسكري وبعد سنوات من الإلتحاق.

وقال جمعان الزهراني: ” بعد الدعس على القيادات الحوثية، الحوثي يصدر قرارات ترقية لمنسوبيه “، وعلق عبدالملك السالم: ” الحوثي يصدر قرارات ترقيه لمنسوبية، ماتوا ما عاد بقي أحد. ”

وفي السياق نفسه قال الوهيبي: ” بعد فطس معظم قادته على يد التحالف العربي وقوات الشرعية، واضح أن الشمه والقات مسويه شغل رهيب عندهم “، فيما سخر عبد الرحمن في تغريدة له، كاتبًا: ” من جندي إلى لواء برواتب تبدأ من 58 ألف ريال يمني، الدعم السخي والقوي تقوده قطر. ”