خالد الفيصل يرعى فعاليات ” مؤتمر أعلام في الطب ” بالرياض .. السبت

محمد السعران(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة, رئيس مجلس إدارة جائزة الملك فيصل ورئيس مجلس الأمناء لجامعة الفيصل ” السبت المقبل ” مؤتمر أعلام في الطب بقاعة الأميرة هيا بنت تركي بجامعة الفيصل بالرياض، بمشاركة نحو 30 عالما من رواد الطب السعوديين والعالميين.

ويأتي المؤتمر، الذي تتواصل فعالياته على مدى يومين ضمن مبادرة رئيسية مشتركة بين جائزة الملك فيصل وجامعة الفيصل بالرياض وذلك في إطار احتفال جائزة الملك فيصل بمرور أربعين عاماً على منحها, وسيكون الحضور متاح للجميع.

ونوه معالي د.محمد ال هيازع مدير جامعة الفيصل بأهمية المؤتمر وبرعاية ودعم الامير خالد الفيصل, وقال ان المؤتمر سيكرم اطباء بارزين عاصروا تطور الطب بالمملكة والنقلات النوعية التي حظيت بها بلادنا.

وبين ” ال هيازع ” ان جامعة الفيصل استفادت من مبادرات جائزة الملك فيصل ومن علمائها الفائزين, وتحرص الجامعة في لقاء الفائزين من الاطباء في رحاب كلية الطب والتي حققت قفزات كبيرة وكان اخرها تصنيف التايمز للجامعات وتحقيق المركز الاول على مستوى جامعات المملكة وهو انجاز عظيم لجامعة وكلية طب ناشئة.

من ناحيته أوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، د.عبدالعزيز السبيل ” المؤتمر ” يستعرض التحديات والفرص الكامنة في الحقل الطبي دولياً وكذلك على المستوى المحلي سعودياً من خلال ست جلسات تتناول تخصصات طب الأورام، وطب القلب والأوعية الدموية، وطب الأجنة، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وطب الوراثة والأمراض الجينية، وطب العائلة والمجتمع, منوها بدعم ومتابعة سمو الامير خالد الفيصل لهذا التجمع الطبي الحيوي الهام.

ولفت ” السبيل ” الى ان جائزة الملك فيصل وضعت لتكريم العلم والعلماء, ومؤتمر أعلام في الطب هو تكريم لهم, في حقول الطب المختلفة معربا عن شكرة للقائمين على جامعة الفيصل لما ماقاموا به جهد والاشراف على المحتوى العملي وتنظيمه ومتابعة مستجداته.

من جانبه, ذكر د.خالد القطان عميد كلية الطب بجامعة الفيصل ان المؤتمر سيكرم اطباء بارزين عاصروا تطور الطب بالمملكة ولهم بصمات واضحة في هذا المجال, لافتا الى ان الحضور متاح لجميع الممارسين الصحيين مجانا, مؤكدا حرص جامعة الفيصل على مواصلة المنافسة مع الجامعات العالمية العريقة.

الى ذلك اشار د.عاكف عبيدات وكيل كلية الطب للشئون الاكاديمية بجامعة الفيصل الى ان المؤتمر اعتمد بنحو 12 ساعة تعليم طبي مستمر ويشارك فيه عدد من المتحدثين المحليين والعالميين ابرزهم البروفيسور باتريك والش، وهو أستاذ بارز على مستوى الجامعة والمجتمع في مجال جراحة المسالك البولية في مؤسسات جونز هوبكنز الطبية وحائز على جائزة الملك فيصل في الطب لعام 2017، ويتحدث حول ” أثر الابتكار الجراحي في الحد من معاناة ووفيات مرضى سرطان البروستاتا ” في جلسة تركز على طب الأورام.

ويتحدث البروفيسور أولرخ سغفارت، أستاذ فخري بجامعة جنيف وأستاذ الطب في جامعة دوسلدورف وحائز على جائزة الملك فيصل للطب لعام 2004م،في جلسة أمراض القلب والأوعية الدموية عن موضوع ” علاج أمراض القلب والأوعية الدموية من الداخل: رحلة رائعة ” .

ويشارك في جلسة طب الأجنة والجراحة كل من البروفيسور جيمس بسل، أستاذ فخري لطب الأطفال في كلية طب وايل كورنيل وحائز على جائزة الملك فيصل للطب 2012م، حيث يتحدث عن علاج نقص الصفيحات المناعية لدى الأجنة بالتدخل الجراحي المحدود.

وتستهل فعاليات اليوم الثاني ” الاحد ” بجلسة تتناول طب الوراثة والأمراض الجينية ويتحدث خلالها البروفيسور جوريس فيلتمان، مدير معهد الطب الوراثي بجامعة نيوكاسل والحائز على جائزة الملك فيصل للطب 2016م، عن “طفرات ما قبل التخلق الجنيني في الأمراض الوراثية ” .

والجلسة الختامية تركز على طب العائلة والمجتمع ويتحدث فيها أربعة من أعلام الطب وهم د.عبدالكريم المقادمة، رئيس قسم الطب السريري ومدير إكلينيكي ومدير التدريب ومدير علاقات المستشفيات التابعة لجامعة الفيصل، حيث يتحدث عن ” احتياجات المراهقين الصحية: الحاجة لمنحهم مساحة من الحرية ” ، في حين يتحدث البروفيسور حسين الجزائري، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق المتوسط، عن ” لرعاية الصحية في المملكة وخمسون عاماً من العطاء. ”