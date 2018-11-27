اختتام أعمال ملتقى تطوير مهارات مشرفي ومشرفات مواد الهوية الوطنية بالطائف

بدرية المالكي (صدى):

أغلقت جلسات اليوم الثالث من ملتقى تطوير مهارات مشرفي ومشرفات مواد الهوية الوطنية بالتوصيات الختامية، التي كان أبرزها التأكيد على أهمية وضع خطة إشرافية لإدارات الإشراف على مواد الهوية الوطنية بالمدارس العالمية والأجنبية ، ومراجعة الأدلة المنظمة للعمل الإشرافي على مواد الهوية الوطنية بالمدارس العالمية والأجنبية وتحديثة وفق المستجدات، بالإضافة إلى اعتماد برامج تدريبية للتطوير المهني لمشرفي مواد الهوية الوطنية، وتفعيل التقنية التعليمية، مع الاستفادة من المنصات التعلم الإلكترونية بما يخدم تدريس مواد الهوية الوطنية، وربط الإشراف على المدارس العالمية والأجنبية بنظام نور، كذلك بناء آلية موحدة لتقويم مواد الهوية الوطنية في المدارس العالمية والأجنبية، بالإضافة إلى التنسيق مع وكالة التعليم الأهلي والأجنبي؛ لعقد ورشة لتحديد المعايير الفنية لمعلمي مواد الهوية الوطنية لإدراج مواد الهوية الوطنية في المدارس العالمية والأجنبية ضمن منظومة الأداء الإشرافي ، والاستفادة من مشروع التحصيل الدراسي في تقويم مواد الهوية الوطنية، واستثمار البرامج والمسابقات التي تطلقها الوزارة في مواد الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تفعيل الإرشاد والنشاط الطلابي في مدارس التعليم الاجنبي بما يخدم الهوية الوطنية .

فيما ضم الملتقى في يومه الثالث والأخير عددًا من أوراق العمل والورش، استهلت بورقة عمل التوجهات الحديثة في تدريس مواد الهوية قدمتها خلود الجعيد من شركة تطوير للخدمات التعليمية استعرضت خلالها عدد من استراتيجيات التعليم وأثرها على التعليم والتعلم، كما استعرضت أمل بوقس من تعليم جدة عدد من المنصات التعليمية، وأهمية تفعيلها في التعليم من خلال ورقة العمل المشرف الرقمي المعاصر، فيما قدم تعليم الطائف ورشة تدريبية وحلقات نقاش عن معالجة الضعف عند طلاب مواد الهوية الوطنية قدمتها رئيسة قسم اللغة العربية بالطائف هاجر الحارثي، تناولت الورشة عددًا من المحاور شملت التحصيل الدراسي والفروق الفردية وكيفية التعامل معها، وأدوات القياس والتقويم الصفي، والخطة الزمنية لتدريس هذه المواد، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المقترحة.

ثم ركزت رقية المحمود من تعليم الرياض في ورقة عمل قدمتها عن دور المعلم في بناء الهوية الوطنية على العديد من المحاور جاء منها صفات المعلم المعزز للانتماء الوطني واستراتيجيات بناء القيم، فيما أثرى عبدالواحد الحبيشي من تعليم ينبع اللقاء بورقة عمل إثراء معلمي المدارس العالمية بالقيم الجمالية من خلال مناهج العلوم الشرعية، وانتهت جلسات اليوم الأخير بورقة عمل تقويم المشرف للمعلم قدمها عمر الداوود من تعليم الرياض استعرض خلالها عددًا من أساليب تقويم المعلم.

و في ختام الملتقى قام المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بتكريم المشاركين بالملتقى من مختلف إدارات التعليم كما كرمت المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي المشاركات في الجانب النسائي .

حضر التكريم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد الذويبي ومدير إدارة الاشراف التربوي (بنين وبنات) وقيادات تعليمية (بنين وبنات) من الوزارة وإدارة التعليم في الطائف .