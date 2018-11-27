التحالف العربي: تسليم 15 طفل تم تجنيدهم من الحوثيين للحكومة الشرعية

سعيد العجل(صدى):

قامت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ممثلة في وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة اليوم، بتسليم الحكومة الشرعية 15 طفل يمني تم التغرير بهم وتجنيدهم من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ويشكل الأطفال الذين تم تسليمهم الدفعة الخامسة من برنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين من قبل الحوثيين، حيث عملت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ممثلة في وحدة حماية الأطفال على تأهيل الأطفال الـ15 لمدة 3 أشهر قبل تسليمهم للحكومة الشرعية اليمنية.

وعن أعمار الأطفال المعاد تأهيلهم، فلا تتجاوز أعمارهم عن 15 سنة، حيث قامت المليشيات الحوثية بمنعهم من إكمال دراستهم وإجبارهم على الالتحاق بساحات القتال.

كما تمت إجراءات تسليم الأطفال بحضور الصليب الأحمر والهلال الاحمر السعودي وهيئة حقوق الانسان ومندوب الحكومة الشرعية اليمنية.

وبلغ إجمالي عدد الأطفال المعاد تأهيلهم من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن 102 طفل يمني تم القبض عليهم في جبهات القتال أثناء المواجهات العسكرية.

وقامت القيادة المشتركة لقوات التحالف بإنشاء وحدة لحماية الأطفال 2017م بالتنسيق مع الأمم المتحدة؛ وذلك لتأكيد التزام المملكة بحماية الأطفال.

ويعمل تحالف دعم الشرعية في اليمن ومكتب الممثلة الأمميةمعًا؛ لتطوير إجراءات حماية الأطفال في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن دور وحدة حماية الأطفال ترتكز على إيجاد المعايير الدولية في نزاع اليمن وفق الاشتراطات الأممية والقانون الدولي الإنساني.

وتلنزم قوات التحالف بقيادة المملكة بمعاهدة جنيف وبروتوكولاتها الإضافية الخاصة بحماية الأطفال لذلك أنشأت وحدة لحماية أطفال اليمن، كما جهزت مقر خاص للأطفال المشاركين في العمليات القتالية ممن تقل أعمارهم عن 18 عام وتقدم لهم الرعاية الصحية والنفسية.

كما تلتزم وحدة حماية الأطفال بالقواعد والإجراءات؛ وذلك لمنع الاعتداء على الأطفال وتعنيفهم واستغلالهم بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة، حيث تتخذ وحدة حماية الأطفال الإجراءات اللازمة لتأهيل الأطفال المجندين من قبل الميليشيات الحوثية وضمان إعادتهم لذويهم.

وعن مراحل تأهيل الأطفال، في المرحلة الأولى من تأهيل الأطفال المجندين يتم نزع السلاح منهم وتوزيعهم في مجموعات حسب أعمارهم وجنسهم وحالتهم الصحية.

وفي المرحلة الثانية من تأهيل الأطفال المجندين يتم وضع كل طفل في برنامج علاجي حسب حالته الصحية وتتم متابعة الحالات بدقة.

والمرحلة الأخيرة من تأهيل الأطفال المجندين تكون مرحلة العلاج النفسي وتستغرق قرابة الشهرين لإتمامها.