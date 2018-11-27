طارق العلي يوجه رسالة حادة إلى بعض الفنانين

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

بعث الفنان طارق العلي، برسالة مبطنة شديدة اللهجة إلى بعض زملائه في الوسط الفني، الذين تكشفت له حقيقتهم، على حد قوله.

ونشر ” العلي ” عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور ” إنستجرام ” صورةً، مكتوب بها: ” قد يتحول أصدقاءك بسبب غيرتهم من تميزك أو نجاحك، وهذا الأمر يكشف لك حقيقة شخصياتهم، فهناك شخصيات تحبك طالما أنت مثلهم أو أقل منهم، وتكرهك فورا عندما تصبح أفضل منهم في شيء ما، ويعتبر هذا التصرف خلل بتركيبة الشخصية. ”

وعلّق ” العلي ” الذي يواصل تصوير فيلمه ” ساعة زمان ” على الصورة، قائلًا: ” سبحان الله هالكلام عشته مع بعض ناس (بالوسط الفني)، كنت أعتقد أنهم أهلي وعزوتي وإخوان لي لكن الله كشفهم وراح يكشف غيرهم والحمد الله على كل حال. “