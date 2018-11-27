الغامدي يجري عملية ” الفتق الرياضي “

نواف السالم(صدى):

أعلن المنتخب الوطني، عن نجاح العملية التي أجراها لاعب المنتخب الوطني تحت 19 عاماَ ” حامد الغامدي ” ، بعد الإصابة التي تعرض لها.

. وجاء في حساب المنتخب السعودي على موقع “ تويتر ” : أجرى لاعب المنتخب الوطني تحت 19 عامًا حامد الغامدي عملية جراحية لعضلات أسفل البطن على يد الطبيبة الألمانية ” د. يورك مشرك ” في ألمانيا، تحت إشراف اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ، تكللت بالنجاح برفقةنائب رئيس اللجنة الطبية الدكتور أنس الدهيشي.

وكان حامد الغامدي أصيب بفتق رياضي أثناء مشاركته مع المنتخب تحت 19 عامًا في منافسات بطولة كأس آسيا 2018 التي أُقيمت في إندونيسيا، وتوج الأخضر بلقبها.ومنها وصل بالفعل لنهائيات كأس العالم ببولندا 2019 .