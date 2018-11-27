أمير الرياض وسمو نائبه يشهدان توقيع اتفاقية بين جمعية خيرات والأمانة

سعيد العجل(صدى):

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العضو الفخري في جمعية خيرات لحفظ النعمة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وقعت جمعية خيرات لحفظ النعمة اتفاقية تعاون مع أمانة منطقة الرياض.

ومثل الطرفين معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس والمشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة عبد الله بن عبيد السبيعي.

وقال سمو أمير منطقة الرياض في تصريح عقب المناسبة “وجود مثل هذه الجمعية لتأدية دور كامل حيث تعايشت معهم منذ سنوات وكانت أعمالهم شرفًا للجميع في هدف واحد لعمل الخير وحفظ ما أنعم الله به علينا وعدم الهدر لأنه واجب ديني وواجب اقتصادي وواجب اجتماعي” .

وأضاف سموه: “بإذن الله تكون مساهمة رجال الأعمال على المستوى المنشود ودعم هذه الجمعية التي لها دور كبير وتفاعل وثقة أرجو أن توفق في رسالتها وفي دعمها من رجال الأعمال” .

وعن مستويات الهدر العالية في المملكة تابع سموه قائلاً: “يجب أن يحافظ الجميع على هذه النعمة وفي حال إساءتها فذلك عدم تقدير لنعمة الله عز وجل” .